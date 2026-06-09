Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Spor Okuluna Ziyaret

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Spor Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret ederek okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kahveci, pilot uygulama kapsamında açılan spor ortaokulları arasında yer alan Kütahya Spor Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret ederek, eğitim ve spor alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akademik başarı ile sportif gelişimi bir arada hedefleyen okulun faaliyetlerini takip eden Kahveci, öğrencilerle sohbet ederek hedefleri ve gelecek planları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında okulun mevcut fiziki imkanları da değerlendirilirken, öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerini daha verimli sürdürebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sportif yeteneği ve akademik yeterliliği bulunan öğrencilerin kabul edildiği okulun, gençlerin eğitim hayatlarına ve spor kariyerlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kahveci, sporun disiplinli, özgüvenli ve başarılı bireylerin yetişmesindeki önemine dikkati çekti.

Gençlerin eğitimine ve sporla iç içe büyümesine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Kahveci, kurumlar arası iş birliği içerisinde gerekli çalışmaların yürütülmesi konusunda istişarelerde bulundu.