Zeydan Karalar'dan "Adalet Çadırı" Ziyareti - Son Dakika
Zeydan Karalar'dan "Adalet Çadırı" Ziyareti

10.02.2026 21:22  Güncelleme: 02:02
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliyesinin ardından 212 gündür nöbet tutan vatandaşlara teşekkür etmek için Adalet Çadırı'nı ziyaret etti.

(ADANA) - Tahliyesinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye binası önünde kurulan Adalet Çadırı'nı ziyaret ederek 212 gündür nöbet tutan vatandaşlara teşekkür etti.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim ve diğer tutuklu belediye başkanlarımız için Taş Bina'mızın önünde kurulan Adalet Çadırı'nı ziyaret ettim. Tam 212 gündür bu çadırı terk etmeyen, gece gündüz adalet nöbeti tutan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

