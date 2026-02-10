Zeydan Karalar'dan "Adalet Çadırı" Ziyareti

(ADANA) - Tahliyesinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye binası önünde kurulan Adalet Çadırı'nı ziyaret ederek 212 gündür nöbet tutan vatandaşlara teşekkür etti.

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim ve diğer tutuklu belediye başkanlarımız için Taş Bina'mızın önünde kurulan Adalet Çadırı'nı ziyaret ettim. Tam 212 gündür bu çadırı terk etmeyen, gece gündüz adalet nöbeti tutan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.