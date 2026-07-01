Başkan Kasap\'tan Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Kasap, İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin'i makamında ziyaret etti.

Kasap, "İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Sayın Umut Aytekin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemizin huzur ve güvenliği adına yürüteceği çalışmalarda kolaylıklar temenni ediyorum." dedi.