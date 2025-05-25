Başkan Kaya: Meslek Odalarının Bilgisine İhtiyacımız Var

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, karar alma süreçlerinde meslek odalarının bilgisinden, birikiminden ve tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirterek, "Lütfen bizleri eleştirin, önerilerinizi sunun, katkı vermeye çalışın. Bu şehrin geleceği adına, doğru işler yapmamız için sizlerin katkısına, bilgisine ihtiyacımız var" dedi.

Başkan Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından meslekte 30. yılını dolduran üyeler onuruna düzenlenen yemek ve plaket törenine katıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak, yönetim kurulu ve oda üyelerinin katıldığı törende konuşan Kaya, yerel yönetimler olarak meslek odalarıyla iş birliği protokolleri yaptıklarını aktararak, karar alma süreçlerinde meslek odalarının birikimine önem verdiklerini söyledi.

Meslek odalarının göz ardı edilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Kaya, "Seçildiğimiz günden bugüne özellikle meslek odalarımızla karar alma süreçlerinde birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Meslek odalarımızın yok sayılmasını, göz ardı edilmesini asla kabul etmiyoruz. Meslek odaları çok önemli, yerel yönetimlerle meslek odalarının iş birlikleri çok önemli. Bu doğrultuda birçok odamızla protokol yaptık. Protokol yapmadığımız odalarımızla da bir an önce iş birliği protokolleri yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kentte yapılması düşünülen bütün işlerde, karar alma süreçlerinde meslek odalarımızın bilgisinden, birikiminden, tecrübesinden faydalanmak istiyoruz" diyen Kaya, şunları söyledi:

"Bilim ve ortak akılla hareket edilseydi, bu kent bu kadar çirkinleşmezdi"

"Bu doğrultuda iş birliğine açık olduğumuzu ilk gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Lütfen bizleri eleştirin, önerilerinizi sunun, katkı vermeye çalışın. Bu şehrin geleceği adına, doğru işler yapmamız için sizlerin katkısına, bilgisine, ortak aklına çok ihtiyacımız var. Çünkü bugüne kadar bu ortak akıldan faydalanmış olsaydık bu kent bu kadar çirkinleşmezdi. Maalesef kenti güzelleştireceğiz diye birçok yatırım yapıldı. İşte Boztepe'nin bağrına saplanan o viyadük ayakları! Gerçekten insanın içini sızlatıyor. Bu tür hataların yapılmaması adına ortaklaşmak, akıl ortaklığı yapmak ve aklın bilimin yol göstericiliğinde işler yapmak istiyoruz. Bu anlamda desteğinize ihtiyacımız var."

Kaya, konuşmasını, "Ve son olarak da hepimiz diploma sahibi insanlarız, 'Aman diplomalarınıza sahip çıkın' diyor, hepinize teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaya, meslekte 30 yılı geride bırakan mühendisleri tebrik ederek, programı düzenleyen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak ve yönetimine teşekkür etti.