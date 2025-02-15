Başkan Kaya, Sosyal Belediyecilik Uygulamaları Hakkında Bilgi Verdi

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Başkan Kaya, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik yaptığını belirterek,"Biz de Trabzon'da bunu başlattık" dedi. Kaya, 10 aylık görev süresinde yaptıkları hizmetleri de anlattı.

Başkan Kaya, CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda, Trabzon'da sosyal belediyeciliği başlattıklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"On ay 15 günlük belediye başkanıyım. Trabzon sokaklarına çıktığım zaman vatandaşlarımız 'Allah sizden razı olsun' diyor. 'Bugüne kadar çarçur edilen kaynakları doğru kullandınız, Kent Lokantası açtınız, yoksul çocuklara süt veriyorsunuz, ucuz ekmek veriyorsunuz' diyor. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Beslenme Saati uygulamamızla dar gelirli ailelerimizin çocuklarının da sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik yapıyor. Biz de Trabzon'da bunu başlattık. 20-25 mahallemizin kesişme noktası olan beş kritik yerde Halk Ekmek büfelerimizi açtık. Buralarda bize müracaat eden ve çocuklarına beslenme çantası hazırlayamayan ailelerimize; içinde meyve, süt, sandviç, kuruyemiş ve su olan üzerinde herhangi bir logo ya da imzanın yer almadığı çantalarımızı veriyoruz. Bu uygulamamız sayesinde çocuklarımız arkadaşlarına mahcup olmadan yemeğini yiyor. Trabzon'da bugüne kadar bunlar yoktu. Eskiden cenaze olduğunda herkes birbirinin derdiyle dertlenir sıkıntısı olanın yanına koşardı, artık bu bitme noktasına geldi. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor. Biz de cenaze evlerine arkadaşlarımızın hazırladığı yemekleri gönderiyoruz. 50 kişilik yemeğimizi, pilavı ve ayranını 'taziye yemeği' adı altında cenaze evlerimize gönderiyoruz. Belediyemiz bünyesinde farklı noktalarda çalışan berberlerimizi, muhtarlarımızla görüşerek bakıma muhtaç vatandaşlarımızın saç ve sakal traşlarını yapmak üzere görevlendirdik. Köylerdeki amcalarımızın saçını, sakalını tıraş edip dualarını alıyoruz. Vatandaşa dokunuyoruz ve vatandaş da bunu biliyor. Sokağa çıkınca bunu görüyoruz. Bizleri gören 'Allah razı olsun sizden sonra şehrin çevresi değişti' diyor ve bizi kucaklıyor."

Bütün bu hizmetleri engellemelerle ve kısıtlamalara rağmen yaptıklarını belirten Başkan Kaya, "Ortahisar Belediyemize iller Bankası'ndan gelen paylar var. Ben mühendisim, rakamları didik didik inceledim. Gözle görülür bir azalma var. Neymiş; benden önceki dönemden kalan borçlara istinaden kesinti yapılıyormuş. Kesinti yapmıyorlar, resmen bizi çalışamaz hale getiriyorlar. Maaş ödeyemesinler, işe adam alamasınlar, hizmet edemesinler istiyorlar" diye konuştu.

Başkan Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Her zamankinden daha çok güç birliğine ihtiyacımız var"

"Bugün memlekette yaşayan insanların çektiği sıkıntı birilerinin umurunda değil. Geçim sıkıntısı, açlık, yoksulluk, işsizlik umurlarında değil. Tek dertleri var o da kendi zenginliklerine zenginlik katmak ve makamlarını korumak. O nedenle; yoldur, sudur, elektriktir bunlar gelir geçer ama arka planda çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bu bağlamda milletin tutunabileceği tek dal Cumhuriyet Halk Partisidir ve güvenebileceği kadrolar, onun kadrolarıdır. Hepimizin bunun her zamankinden daha fazla bilincinde olması tarihi bir zorunluluktur. Söylediğim bu sözler asla, konuşmayı zenginleştirmek için kullanılmış sözler değil. Arka plandaki vahamete dikkat çekmek istiyorum. Yapılmak isteneni bilerek söylüyorum. O nedenle her zamankinden daha fazla dayanışmaya, birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var."

"Türk milletinin iradesinin önünde asla duramayacaklar"

Toplantının başarılı geçmesini dileyen Başkan Kaya, "Partimiz iktidara doğru yürüyor. Bunu net olarak görüyorum. Amerika, İsrail, CIA, Mossad, kim ne yaparsa yapsın Türk milletinin iradesinin önünde asla duramayacaklar. Hep birlikte göreceğiz bu kutlu yürüyüş, ilk seçimlerde iktidarla taçlanacak, ülkeye huzur gelecek, kardeşlik gelecek, bereket gelecek ve Cumhuriyet değerleri yine baş tacımız olacak" ifadelerini kullandı.