Başkan, Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Başkan, Koltuğunu Öğrenciye Devretti
23.04.2026 10:13
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, 23 Nisan'da makamını anaokulu öğrencisine emanet etti.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu anaokulu öğrencisine devretti.

75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerini ağırlayan Yazıcıoğlu, makam koltuğunu bir öğrenciye devretti.

Yazıcıoğlu, çocukların heyecanına ortak olurken, öğretmenleri Nuriye Yıldırım ve Ümmühan Selçuk'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcıoğlu, 23 Nisan'ın millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün olduğunu anlatarak, "Bugün makamımızı emanet ettiğimiz yavrularımızın gözlerindeki heyecan, yarınlara dair en büyük ümidimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır. Onların daha mutlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 75. Yüzyıl Zübeyde Hanım Anaokulu'nun kıymetli öğrencilerine ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Yerel Haberler, 23 Nisan, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
Advertisement
