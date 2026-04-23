Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

23.04.2026 01:36  Güncelleme: 01:38
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Mardin, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
