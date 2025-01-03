Başkan Köse, Yeni Yılı ve Regaip Kandili'ni Kutladı

(KARABÜK) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni yılın ilk esnaf ve vatandaş ziyaretini bugün yaptı. Aslanlar bölgesinden başlayarak belediye binasına kadar yürüyen Başkan Köse, vatandaşın yeni yılını ve kandilini kutladı.
Başkan Köse, Aslanlar bölgesinden başladığı ve belediye binasında sonlandırdığı gezide, cadde üzerinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek; yeni yılı ve Regaip Kandili'ni kutladı.
Köse, "2025 yılının tüm Safranbolu halkına huzur, sağlık ve başarı getirmesini diliyorum. Regaip Kandili de tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirsin" dedi.
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