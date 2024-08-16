Başkan Köseler, 2B tapularını imzalayacak - Son Dakika
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Başkan Köseler, 2B tapularını imzalayacak

Başkan Köseler, 2B tapularını imzalayacak

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, mülkiyet sorununa yönelik sözünü tutarak bin 40 hak sahibi vatandaşın 2B tapularını imzalayacağını ve geciken taksitlerde kolaylık sağlanacağını müjdeledi.

16.08.2024 09:06  Güncelleme: 09:17
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(İSTANBUL) - Beykoz'da "Şerhsiz tapu veren tek Başkan" olarak anılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, mülkiyet sorununa yönelik sözünü tutuyor. Mahalle muhtarlarını belediyede ağırlayan Köseler, tescil işlemleri tamamlanan  bin 40 hak sahibi vatandaşın 2B tapularını imzalayacağını, geciken taksitlerde de kolaylık sağlanacağını müjdeledi.

Beykoz Belediyesi'nde Başkan Alaattin Köseler'in katılımıyla gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı'na, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Göllü Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman ile birlikte 45 mahalle muhtarı katıldı. Başkan Yardımcıları Taner Aksu ve Bilgehan Murat Miniç ile ilgili birim müdürleri de toplantıda hazır bulundu.

"2B imzalarını bu hafta atacağım"

Toplantıya katılan 45 mahalle muhtarını tek tek dinleyen Başkan Köseler, "2B'lerden beklentileri olan vatandaşlarımız ile ilgili imzaları bu hafta atacağım. Hatta taksitlerini geciktirmiş kişilerin de yeniden taksit yapabilmelerini sağlayacağız" dedi.

Bu kapsamda; 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar tapu tescil işlemlerini tamamlamış 604 parseldeki 670 bin 112 metrekare alanda, toplam  bin 40 hak sahibi vatandaşa 2B tapuları verilecek.

"Planları da revize ediyoruz"

Beykoz'a dar gelen imar planlarını revize etmek için çalışma başlattıklarını da belirten Köseler, şöyle devam etti:

"Beykoz Belediyesi'nin çatısı altında bu plancı arkadaşlarla ayrı ayrı çalışmalar yürüteceğiz. Önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Burada vatandaşın itirazlarını değerlendirip planlardaki inşaat alan metrekarelerini, yoğunluklarını arttırmak için mücadele edeceğiz."

Belediye olarak kapı numarası olmayan konutlara numara vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Köseler, "Muhtarlarımızın taleplerini not ettik. Bir sonraki toplantıya kadar sorunları minimuma indirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Köseler, 2B tapularını imzalayacak - Son Dakika

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