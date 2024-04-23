Başkan Kozay, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı - Son Dakika
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Başkan Kozay, 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye kreşlerini ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

23.04.2024 12:21  Güncelleme: 12:26
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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan'ı çocuklarla karşıladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye kreşlerini ziyaret ederek çocukların sevincine ortak olan Kozay, "Bu önemli günü Ata'mız, egemenliği kayıtsız şartsız devam ettirecek genç nesillere ve çocuklara emanet etmiştir. Bu büyük bayramda, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin semt kreşlerinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan Başkan Kozay, miniklerin heyecanına ortak oldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı şiirlerle, resimlerle ve danslarla kutlayan 4 ila 6 yaş arasındaki miniklerin gösterilerini izleyen Başkan Kozay, çocuklarla tek tek ilgilenerek kucaklaştı.

ÇOCUKLARDAN KOZAY'A YOĞUN İLGİ

Onlarla beraber boyama yapan, sohbet ederek eğlencelerine eşlik eden Başkan Kozay'a çocuklar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklara çikolata ikram eden Kozay, miniklerle beraber şarkılar ve marşlar söyledi.

Kozay, "Bu önemli günü Ata'mız, egemenliği kayıtsız şartsız devam ettirecek genç nesillere ve çocuklara emanet etmiştir. Bu büyük bayramda, onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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