Başkan Kozay'dan Ramazan Bayramı Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, ülkede yaşanan sıkıntılı sürecin yardımlaşma ve dayanışma ile atlatılacağına inandığını belirterek, "Milletimiz her zor durumdan birlik ve beraberlik içinde çıkmayı başarmıştır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu zor günleri de yine birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Milletçe mübarek Ramazan Bayramı'nı idrak etmekteyiz. Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, sevgi saygı ve hoşgörü duygularının daha fazla hissedildiği günlerdir. Türkiye zor ve gergin günler geçiriyor. Dilerim Ramazan Bayramı herkesin birbirini kucakladığı günlere vesile olur. Barış, huzur ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini sağlar. Milletimiz her zor durumdan birlik ve beraberlik içinde çıkmayı başarmıştır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bu zor günleri de yine birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla atlatacağımıza inanıyorum.

Mübarek Ramazan Bayramı ülkemizde sevgi ve saygı ortamının dalga dalga yayıldığı günlerin başlangıcı olsun. Toplumun her kesiminden insanlar birbirine güler yüzle yaklaşsın, sıkıntıları ve gerginlikleri üzerinden atsın. İnanıyorum ki ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacak ve gelecek bayramlar daha huzurlu bir şekilde kutlanacaktır. Gelecek bayramların yine kucaklaştığımız, birbirimize sarıldığımız bayramlar olarak kutlanmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğe hakim olmasını temenni ediyor, başta Çukurovalı hemşehrilerimizin ve Tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum."