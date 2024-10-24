Başkan Kul, Gençlerle Buluştu

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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim hayatına yeni başlayan gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik projeler üretmeye devam ediyor.

Başkan Şenol Kul, gençleri karar alma süreçlerine dahil ederken, sık sık öğrencilerle buluşmayı da sürdürüyor.

Bu kapsamda, Terme Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Başkan Kul, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erol Terzi, AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, MHP Terme İlçe Başkanı Ercan Kaya, ve Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ile birlikte Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.

Kul, "Genç, kelimesi Farsça'da hazine anlamına gelir. Sizler bizim en değerli hazinemizsiniz. Bu hazineyi koruyarak yarınlarımızı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda gençlik birimi ve meclisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerin enerjisinden, fikirlerinden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Kul, "Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Öğrencilik yılları en verimli ama en hızlı geçen zamanlardır. Bu zamanlarınızın kıymetini bilin ve en iyi şekilde değerlendirin. Çünkü öğrencilik yıllarında edinilen deneyimler, hayatınız boyunca sizin faydanıza olacaktır." diye konuştu.