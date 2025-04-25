Başkan Kuş, Küçük Kızın Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Kuş, Küçük Kızın Hayalini Gerçekleştirdi

Başkan Kuş, Küçük Kızın Hayalini Gerçekleştirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş, sosyal medyadan ulaşan küçük kızın akülü sandalye talebini yerine getirdi.

25.04.2025 16:47
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çektiği video ile sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan küçük kızın akülü sandalye talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Nebi Mahallesi'nde 9 yaşındaki cam kemik hastası Hülya Çakır, ailesinin desteğiyle çektiği videosunu sosyal medya aracılığıyla Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a gönderdi.

Videoyu izleyen Kuş, Çakır'ın akülü sandalye talebini yerine getireceği sözünü verdi.

Başkan Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, Eyyüp Nebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu ve Belediye Meclis Üyesi Hamza Göktaş ile birlikte Hülya'nın evine giderek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Çakır, hayalini gerçeğe dönüştüren Başkan Kuş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Kuş, Küçük Kızın Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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