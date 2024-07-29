Başkan Muhittin Böcek Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı

Güncel

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 18'incisi düzenlenen Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Başkan Böcek'e güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Alanya Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde Başkan Muhittin Böcek'e, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, parti yöneticileri ve meclis üyeleri eşlik etti.

Başkan Böcek, yoğun ilgiyle karşılandı

İlçe sakinlerinin yoğun sevgi gösterisi eşliğinde güreş alanına giren Başkan Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Gökbel Güreş Ağası Eray Erdem ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Başkan Böcek ve beraberindekiler tribünlerdeki vatandaşları selamladı. Başkan Muhittin Böcek, başpehlivanların kura çekimine katılarak, ellerinde Türk bayraklarıyla seyircileri selamlayan genç pehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Böcek, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara başarılar dileyerek, bu güzel organizasyon için Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e teşekkür etti.