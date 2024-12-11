Başkan Mutlu, Kemeraltı Çarşısı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Mutlu, Kemeraltı Çarşısı Esnafıyla Buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlar geçiren esnafla buluşarak taleplerini dinledi ve Kemeraltı Çarşısı'nın canlılığını yeniden kazanması için çalışacaklarını belirtti.

11.12.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafın istek ve taleplerini dinledi. Meclis üyelerinin de kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Mutlu, "Ekonomik kriz, esnafımızı ayakta kalma mücadelesine zorluyor. Kemeraltı gibi kıymetli bir bölgenin ekonomik canlılığını yeniden kazanması, esnafımızın kalkınması ve tarihi dokusunun korunması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Konak'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlediği mahalle gezilerini sürdüren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bir yandan da esnafla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Konak Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda sahaya inen Başkan Mutlu, esnafın istek ve taleplerine kulak verdi. Çarşı esnafının belirttiği sorunları ilgili makamlara ileterek takipçisi olacağını belirten Başkan Mutlu, düşen alım gücü nedeniyle işleri azalan esnafın ekonomi ile ilgili sitemlerini de dinledi. Esnaf ise göreve geldiği günden bu yana ilçeyi adım adım gezerek sorunları yerinde tespit ettiği ve daima halkın içinde olduğu için Başkan Mutlu'ya teşekkür etti.

"Elimizden geleni yapacağız"

Çarşıda yer alan dükkanları tek tek gezerek esnafla sohbet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Meclis üyelerimizle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda esnafımızı ziyaret ederek ekonomik durum hakkında değerlendirmelerini ve taleplerini ilk ağızdan dinledik. Ekonomik kriz, esnafımızı ayakta kalma mücadelesine zorluyor. Kemeraltı gibi kıymetli bir bölgenin ekonomik canlılığını yeniden kazanması, esnafımızın kalkınması ve tarihi dokusunun korunması için elimizden geleni yapacağız. Bu kıymetli çarşımızı dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnsanları yeniden buraya çekebilmemiz ve Kemeraltı'nı cazibe merkezi haline getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Haberler, Kemeraltı, Belediye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Konak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Mutlu, Kemeraltı Çarşısı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:59:44. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Mutlu, Kemeraltı Çarşısı Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.