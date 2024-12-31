Başkan Mutlu, Yeni Yılı Personeliyle Birlikte Kutladı - Son Dakika
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Başkan Mutlu, Yeni Yılı Personeliyle Birlikte Kutladı

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yıl öncesinde belediye birimlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Mutlu, görevde oldukları dokuz ayda önemli işler yaptıklarını ve yeni yılda da aynı azimle hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

31.12.2024 16:39  Güncelleme: 18:53
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(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin her noktasındaki belediye birimlerini tek tek ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Gittiği her yerde belediye emekçilerin coşkuyla karşıladığı Başkan Mutlu, "Görevde olduğumuz dokuz ay boyunca tüm birimlerimizle birlikte çok çalışarak başarılı işlere imza attık. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla komşularımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yeni yıla sayılı saatler kala belediyenin tüm birimlerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı. Basmane'deki ana hizmet binasından Gediz'deki Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine, Yağhaneler'den Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına, Yenişehir Zabıta Müdürlüğü'nden Temizlik İşleri şantiyesine, belediyenin ilçede yer alan tüm hizmet binalarında belediye emekçileriyle buluşan Başkan Mutlu, mesai arkadaşlarına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diledi. Başkan Mutlu ayrıca Toros Sosyal Tesisleri'nde yer alan ve 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veren Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ni de ziyaret ederek miniklerin yeni yıl heyecanına ortak oldu.

Başkan Mutlu: Dokuz ayda çok güzel şeyler yaptık

Tüm müdürlük ve birimlerdeki çalışanların tek tek elini sıkarak yeni yıl dileklerini ileten Başkan Mutlu, büro çalışanlarını odalarında ziyaret ederken, şantiyelerde de işçilerle bir araya geldi. Gediz'deki şantiyede Fen İşleri Müdürlüğü işçileriyle daha iyi tasarlanmış bir Konak için hep birlikte ve en güzel şekliyle çalışacaklarının altını çizen Başkan Mutlu, "Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Nisan ayından beri beraber çok güzel işler yapıyoruz, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her muhtar ziyaretimde sizlerden övgüyle bahsedilmesi gurur veriyor. Yeni yılda ekibimizi güçlendirerek çok daha güzel işlere imza atacağız. Görevde olduğumuz dokuz ay boyunca tüm birimlerimizle birlikte çok çalışarak başarılı işlere imza attık. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla komşularımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Temizlik filosuna yeni araç müjdesi

Mutlu, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bir araya geldiği emekçilere de Konak'ta sürdürülen temizlik seferberliğindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye çalışanlarının taleplerini de dinleyen Başkan Mutlu, "İlk kez aramızda kadın personellerimiz de var; iyi ki ailemize katıldınız, aramıza hoş geldiniz. Kadın süpürgeci istihdamımızı temizlik işlerinde bir devrim olarak görüyorum. Kadınların üretme becerilerini ve çalışma azmini tüm İzmir'e göstereceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, zor bir görevi büyük bir azimle yapıyorsunuz. Bizim görünen yüzümüzsünüz. Yakın zamanda beş yeni temizlik aracı filomuza katıldı. Ama yeni yılda daha fazlası gelecek. Aynı zamanda dijital bir dönüşüm içerisindeyiz. Sistem üzerinden hangi sokak süpürüldü, hangi konteyner alındı görebileceğiz. Dijital takip sistemi geldiğinde çok daha etkin ve verimli hizmet üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Konak'ta dokunmadığımız aile kalmasın"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptığı ziyaret esnasında yeni doğan bebek ihtiyaçlarından ayakkabı ve monta kadar pek çok ürünün yer aldığı ve ilçenin farklı bölgelerinden yüzlerce dar gelirli vatandaş ücretsiz olarak faydalandığı Giysi Market'i de gezen Başkan Mutlu, dayanışma ruhuyla yeni yılda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını vurguladı. Mutlu, "Konak, kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı ilçelerden biri. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Konak'ta dokunmadığımız aile kalmasın istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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