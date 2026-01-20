Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Ziyareti

20.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, karla mücadele ekipleriyle bir araya gelerek, ekiplerin özverili çalışmalarını takdir etti ve toplumun mutluluğu için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent ulaşımının aksamaması için 7/24 görev yapan karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Personelin özverisine dikkat çeken Özdemir, "Biz, toplumun mutluluğu için çalışan iyi bir takımız. Hedefimiz 560 bin Nilüferlinin memnuniyeti" dedi.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e, Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Şirin Arıbaş da eşlik etti. Saha personeliyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemir, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde gösterilen çabanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek"

Personelin zor bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Özdemir, "İnsanlar sabah işlerine, okullarına giderken ya da geceleri evlerinde huzurla uyurken, sizler onların yollarını açmak için dışarıdasınız. Bu büyük bir fedakarlık. Ortaya koyduğunuz güzel işler ve harcadığınız emek için hepinize Nilüfer halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer'in merkezinden kırsalına kadar her noktasının çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, belediyecilik anlayışlarının temelinde "kamu yararı" olduğunu hatırlattı. Özdemir, "Biz birlikte çalışan iyi bir takımız. Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek. İşimizi en iyi şekilde yaparak, vatandaşın sorunlarını ortadan kaldırarak başarıya ulaşabiliriz. Kimimiz proje çizerek, kimimiz doğru imalatı yaparak, kimimiz ise kar küreyip parkları temizleyerek bu bütüne katkı sağlıyor. Bizim için esas olan 560 bin Nilüferlinin hakkıdır. Hedefimiz; memnun bir Nilüfer yaratmak. Her birimiz üzerine düşeni layıkıyla yaparsa bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çalışanların taleplerini ve önerilerini de dinleyen Başkan Özdemir, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:10:40. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.