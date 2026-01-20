Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür Ziyareti

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent ulaşımının aksamaması için 7/24 görev yapan karla mücadele ekipleriyle bir araya geldi. Personelin özverisine dikkat çeken Özdemir, "Biz, toplumun mutluluğu için çalışan iyi bir takımız. Hedefimiz 560 bin Nilüferlinin memnuniyeti" dedi.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir'e, Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Şirin Arıbaş da eşlik etti. Saha personeliyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemir, özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde gösterilen çabanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek"

Personelin zor bir görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten Özdemir, "İnsanlar sabah işlerine, okullarına giderken ya da geceleri evlerinde huzurla uyurken, sizler onların yollarını açmak için dışarıdasınız. Bu büyük bir fedakarlık. Ortaya koyduğunuz güzel işler ve harcadığınız emek için hepinize Nilüfer halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer'in merkezinden kırsalına kadar her noktasının çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Özdemir, belediyecilik anlayışlarının temelinde "kamu yararı" olduğunu hatırlattı. Özdemir, "Biz birlikte çalışan iyi bir takımız. Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek. İşimizi en iyi şekilde yaparak, vatandaşın sorunlarını ortadan kaldırarak başarıya ulaşabiliriz. Kimimiz proje çizerek, kimimiz doğru imalatı yaparak, kimimiz ise kar küreyip parkları temizleyerek bu bütüne katkı sağlıyor. Bizim için esas olan 560 bin Nilüferlinin hakkıdır. Hedefimiz; memnun bir Nilüfer yaratmak. Her birimiz üzerine düşeni layıkıyla yaparsa bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda çalışanların taleplerini ve önerilerini de dinleyen Başkan Özdemir, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.