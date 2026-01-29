Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Sakinlerinin Taleplerini Sahada Dinledi - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Sakinlerinin Taleplerini Sahada Dinledi

29.01.2026 10:10  Güncelleme: 11:12
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kızılcıklı ve 30 Ağustos Zafer mahallelerinde yapılan ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözümler üretti. Ağaçlandırma çalışmaları ve altyapı sorunları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kızılcıklı ve 30 Ağustos Zafer mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinleri tarafından iletilen talepleri yerinde dinledi.

Nilüfer Belediyesi'nin katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Şirin Arıbaş eşlik etti.

Kızılcıklı Mahallesi sakinlerinin yeşil alan talebi doğrultusunda başlatılan ağaçlandırma çalışması, mahalledeki ortak dayanışma anlayışının güzel bir örneği oldu. Mahalle sakini Nadim Gül başta olmak üzere Kızılcıklı Mahallesi sakinlerinin talepleri, Mahalle Muhtarı Ülkü Celep aracılığıyla Nilüfer Belediyesi'ne iletildi. Bu talep doğrultusunda belediye ekipleri tarafından uygun alan belirlenerek ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Özdemir'in de katıldığı çalışmada, fidanlar mahalle sakinleriyle birlikte toprakla buluşturuldu. Özdemir, küreği eline alarak mahalle halkıyla birlikte dikim çalışmasına katıldı. Muhtar Azası İsmail Osmanoğlu ve Mahalle Temsilcisi Şakir Öner Tüle'nin de yer aldığı ağaçlandırma çalışması, mahalledeki dayanışma ruhunu ortaya koydu.

Gelişmekte olan mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Özdemir, belediye bütçesinin halkın bütçesi olduğunu vurgulayarak, "Belediyenin bütçesi vatandaşa ait. Biz de sizlere hizmet eden, sizlerin memurlarıyız. Sizlerin talep etmesi, bizim de bu talepleri karşılamaya çalışmamız son derece doğal. Nilüfer'de çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle vakit geçirebileceği alanları birlikte oluşturmak istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri ise taleplerine kısa sürede karşılık verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, dikilen ağaçlara çocuklarının isimlerini vereceklerini, fidanları sahiplenerek koruyacaklarını dile getirdi.

30 Agustos Zafer Mahallesi'nde altyapı sorunları incelendi

Kızılcıklı Mahallesi'ndeki çalışmanın ardından Özdemir, vatandaşlardan gelen talep üzerine 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ni ziyaret etti. Nasrettin Hoca Bulvarı Kayapa Sanayi girişi civarında yapımı süren kaldırım çalışmaları nedeniyle iş yerlerine erişimde yaşanan sıkıntıların esnafı olumsuz etkilediğini belirten mahalle sakinlerinin çağrısı üzerine bölgeye giden heyet, konuyu sahada değerlendirdi.

Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürü İsmail Keskin ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak, yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu. Mahalle Muhtarı Halil Özçoban ve vatandaşlarla birebir görüşmelerin yapıldığı incelemede, sürecin esnafın günlük yaşamını ve ticari faaliyetlerini aksatmadan ilerlemesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Belediye Başkanlığı görevini yalnızca yetki alanlarıyla sınırlı görmediklerini belirten Özdemir, vatandaşlardan gelen her talebi önemsediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir konunun hangi kurumun sorumluluğunda olduğundan önce, o konunun hemşehrilerimizin hayatını nasıl etkilediğine bakıyoruz. Bizim için önemli olan, vatandaşımızın derdinin sahipsiz kalmaması. Bu nedenle iletilen her talebi dinliyor, çözümle buluşması için ilgili kurumlarla birlikte süreci takip ediyoruz."

Ziyaretin sonunda 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri, kendilerini dinlemek ve çözüm için sahaya gelen Özdemir'e sürpriz yaptı. Mahalleli, Özdemir'in doğum gününü pasta keserek kutladı. Jest karşısında duygulanan Özdemir, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

