Başkan Özdemir Saha Çalışmalarını İnceledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, şehir içi trafik akışını rahatlatmak ve kritik bağlantı noktalarındaki ulaşım standartlarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Saha ziyaretleri sırasında bölge esnafı ve vatandaşların da taleplerini dinleyen Özdemir, Atasanayi ve Kayardı Yolu üzerindeki çalışma alanları ziyaret etti.