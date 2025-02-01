Başkan Özdoğan Ailece Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika
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Başkan Özdoğan Ailece Sabah Namazında Buluştu

Hacılar'da sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde manevi atmosfer yaşadı.

01.02.2025 14:17
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, geleneksel hale gelen "Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz" programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cami Kebir'de düzenlenen buluşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, dualar edildi ve manevi atmosfer birlikte yaşandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, emekli vaiz Mehmet Bektaş, sohbet ve dua etti. Hafız Mustafa Baş'ın kıldırdığı namaz sonrası Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Program sonrası konuşan Başkan Özdoğan, her ayın ilk cumartesi sabahında vatandaşlarla bir araya gelerek manevi atmosferi birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Camilerin sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda kardeşliğin pekiştiği ve bir araya gelinen özel mekanlar olduğunu ifade eden Özdoğan, "Bu programlar, ilçemizdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra manevi değerleri yaşatmaya yönelik programlara da destek vermeye devam edeceklerini belirten Özdoğan, tüm vatandaşları bu buluşmalara katılmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan Ailece Sabah Namazında Buluştu - Son Dakika

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