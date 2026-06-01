Başkan Palancıoğlu Personelle Bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde İnecik şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi ek hizmet binası ve ana hizmet binasını ziyaret eden Palancıoğlu, personelle bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçeye gönül belediyeciliğiyle hizmet eden büyük bir aile olarak çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, Kur'an kursu, sosyal tesis ve kütüphane yapan belediye olduklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen, ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek ve çalışmak. Son 6 senedir hiç kredi çekmedik, faiz ödemiyoruz, borcumuz yok ve kasamız dolu. Bu kadar hizmeti yaparken finansı iyi yönetmemiz lazım. Rabbim daha nice bayramlara sağlık ve huzur içinde erişmeyi nasip etsin. Bayram boyunca vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."