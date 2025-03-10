Başkan Posbıyık, Kaletepe ve Piknik Alanlarını Ramazan Bayramı'na Hazırlıyor

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kaletepe ve piknik alanlarında incelemelerde bulunarak Ramazan Bayramı'ndan itibaren halkın hizmetine açılması için gerekli talimatları verdi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kaletepe ve piknik alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik ekiple Kaletepe'ye giden Posbıyık, burada sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Posbıyık, ekiplere Ramazan Bayramı'na kadar tüm hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi.

Sezon açılışlarının Ramazan Bayramı'nda yapılacağını belirten Başkan Posbıyık, "Ekibimle birlikte Kaletepe'yi ve piknik alanlarını gezdik. Bugün hava serin olmasına rağmen inanın Kaletepe çok güzel. Manzara, oksijen çok güzel. O bakımdan Ramazan Bayramı'na hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'nda insanlar dışarı çıkmak istiyorlarsa sahile çıktıkları gibi buraya gelebilirler. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kestaneci Parkı ve plajlar mevkisindeki Dostluk Piknik Alanı'nda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ramazan Bayramı'ndan itibaren buralar halkımız hizmetinde olacak" dedi.