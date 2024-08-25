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Başkan Sevindi'den su açıklaması: "Suyumuzu tasarruflu kullanırsak herhangi bir problemimiz yok"

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 10 günlük suyunun kaldığını açıkladığı Amasya'da halkı suyu tasarruflu kullanmaya davet etti.

Yaklaşık 20 gündür su sıkıntılarının had safhada olduğunu belirttiği şehirde bu nedenle gece yarıları su kesintilerine gidildiğine değinen Başkan Sevindi, "Şehrimizde sürekli olarak suyu verdiğimizde, herhangi bir kesinti yapmadığımızda 10 günlük suyumuz var. Ancak bütün her şey kontrolümüz altında. Siz hemşerilerimiz suyumuzu tasarruflu olarak kullanmaya devam ettiği sürece herhangi bir problemimiz yok" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kesintilerle sorunu çözmeye çalışmalarının yanı sıra kaçak kullanımın da önüne geçmeyi sürdürdüklerine işaret eden Sevindi, "Şehrimizin belli, başlı noktalarında kaçak olarak su kullananları tespit etmeye devam ediyoruz. Tespit ettiklerimizi de Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğiz. Tüm hemşerilerimizi suyumuzu, en değerlimizi tasarruflu kullanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.