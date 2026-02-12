Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Esnaf Odalarına Ziyaret - Son Dakika
Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Esnaf Odalarına Ziyaret

12.02.2026 13:26  Güncelleme: 14:41
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, son kongrelerde göreve gelen oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette esnafın mevcut durumu ve iş birliği alanları ele alındı.

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, son kongrelerde göreve seçilen ve güven tazeleyen oda başkanlarını ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, geçen günlerde gerçekleştirilen kongreler sonrası göreve gelen oda başkanlarına, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şimşek'e ziyaretlerde, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Madeni Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçilen Levent Pirinçiler, Motorlu Araç Tamircileri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığına seçilen Murat Ateşbudak ile yeniden Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Bahattin Akyüz ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeki Apak'ı, oda binalarında ziyaret eden Başkan Şimşek, seçilen başkanları tebrik ederek, yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde esnafın mevcut durumu, sektörel beklentiler ve yerel yönetimle yürütülebilecek iş birliği alanları ele alındı. Şimşek, Manisa esnafının şehrin ekonomik omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, "Üreten, istihdam sağlayan ve şehir ekonomisine yön veren esnafımızın her zaman yanındayız. Yeni dönemde de iş birliği ve istişare kültürü içinde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Oda başkanları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimle güçlü iletişimin esnafın sorunlarının çözümünde kritik rol oynadığını belirtti.

Kaynak: ANKA

