Başkan Soyuak\'tan Anneler Günü Ziyareti

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki en yaşlı annelere ziyarette bulundu.

İlçedeki evlerinde yaşamlarını sürdüren Meryem Es, Havva Kartal ve Fatma Arda'yı evlerinde ziyaret eden Soyuak, "Bugün hem annelerimizi sevindirdik, hem de hayır dualarını aldık." dedi.

Annelerin ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Soyuak, "Nazik misafirperverliklerinden ötürü annelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.