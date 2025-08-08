Başkan Taşkın: Patnos İçin Su ve Sosyal Projeler

Ağrı'nın Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdi.

Belediye tarafından bir restoranda düzenlenen programa, ilçedeki ve il merkezinden basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Taşkın, burada yaptığı konuşmada, ilçeye 42 kilometre uzaklıktan su getirdiklerini söyledi.

73 dönümlük alanda seyir tepesi inşaatının devam ettiğini belirten Taşkın, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren şehrin beşte 4'ü su alamıyordu. İlçemizi suya kavuşturduk. Harabe hale gelen parkı yeniden yaptık. 3 saat kulesi yaptık. 300 metrelik havuz projesinde sona yaklaştık. 25 dönümlük hayvan barınağı projesinde düzenleme bitti. Sosyal faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Yardım için belediyeye gelen hiç kimse eli boş dönmüyor." diye konuştu:

Taşkın, 1500 aileye nakdi yardımın yanı sıra ramazan ayında günde 3 bin kişiye sıcak yemek verdiklerini anlattı.

1600 üniversite öğrencisine ayda bin lira nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Parke çalışması devam ediyor. Hem beton hem de normal asfalt yapıyoruz. 20 binden fazla fidan diktik, yıl sonuna kadar 30 bine ulaşacağız. Göreve geldiğimizde belediyede sağlam araç kalmamıştı. Çalışır araç yoktu. Kamyon, kepçe benzeri iş makineleri aldık. Belediyeyi işlemez hale, Patnos'u yaşanmaz hale getirmişlerdi. İkisini de düzeltmeye çalışıyoruz. Ben çalışmayı seviyorum. Hizmet etmediğim zaman huzursuz oluyorum."