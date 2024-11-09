Başkan Tugay'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tugay, "Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya durdukça kalbimizde, aklımızda yaşatacağız. En büyük mirası Cumhuriyet nasıl ilelebet payidar kalacaksa Ata'mıza olan sevgimiz, saygımız, minnetimiz ve onun ilkelerine bağlılığımız da sonsuza dek var olacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tugay, 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dünya tarihinin müstesna günlerinden biri. Çünkü tarihte eşi benzeri olmayan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimize gömüşümüzün seksen altıncı yıl dönümü. Pek çok ülkeye bağımsızlık mücadelesinde ilham veren; pek çok ülkede adı heykeller, anıtlar, okullar, caddeler, sokaklarla yaşatılan Atatürk, ne mutlu ki bizim ebedi önderimizdir.

O, eşsiz bir liderdir. Kurtuluş Savaşı'mızın büyük komutanı olarak halkını esaretten kurtarmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, her alanda yaptığı devrimlerle ülkesini çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmiştir.

"Yenilmez komutan, askeri deha, büyük devlet adamı, büyük devrimci"

Tüm ömrünü ülkesinin bağımsızlık ve aydınlanma mücadelesine adayan büyük Atatürk; otuz dört yaşında Anafartalar Kahramanı, otuz sekiz yaşında Milli Mücadele'nin önderi, kırk yaşında başkomutan, kırk iki yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. Yenilmez komutan, askeri deha, büyük devlet adamı, büyük devrimci Atatürk, Cumhuriyet değerlerini tarihçi titizliğiyle geleceğe yazılı olarak da bırakan bir entelektüel ve çağdaş eğitimle halkına yol gösteren başöğretmendir. Ölümünün üzerinden bunca yıl geçmesine karşın her yıl artan bir sevgiyle, saygıyla, özlemle anılan tek liderdir.

Bütün ümidi gençlikte olan, 'En doğru tarikat medeniyet tarikatıdır' diyen, laiklik ilkesiyle bütün yurttaşların özgürlüğünü savunan, 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözleriyle eşitliği getiren ve bütün varlığını ülkesine bağışlayan Atatürk'ü fiziken 10 Kasım 1938'de kaybettik. Ama fikri, vicdanı, azmi, zekası, idealleri, ilkeleri, devrimleri bizimle yaşıyor. Aynı, kendisinin söylediği gibi…

'İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Mutluluk milletindir, benim değildir.'

"Dünya durdukça kalbimizde, aklımızda yaşatacağız"

Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya durdukça kalbimizde, aklımızda yaşatacağız. En büyük mirası Cumhuriyet nasıl ilelebet payidar kalacaksa Ata'mıza olan sevgimiz, saygımız, minnetimiz ve onun ilkelerine bağlılığımız da sonsuza dek var olacaktır. Ruhun şad olsun aziz Ata'm."