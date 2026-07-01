İzbb Başkanı Cemil Tugay: Yanlışın ve Zulmün Karşısında Asla Boyun Eğmeyeceğiz

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Cemevi tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğine katıldı. Kerbela'nın insanlığın ortak vicdanında yaşamaya devam eden bir acı olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Yanlışın önünde asla eğilmeyeceğiz. Ölümse ölüm de bizim, cansa can da bizim. Ama doğruluksa o doğruluk da bizim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Cemevi'nin muharrem ayı kapsamında düzenlediği Aşure Günü etkinliğinde yurttaşlarla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yağmur Yurdakul Özkan'ın da katıldığı programda, muharrem ayının anlamı, Kerbela'nın insanlık tarihindeki yeri ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinlikte sanatçılar tarafından deyişler seslendirilirken, katılımcılar aşure lokmasını paylaştı.

TUGAY: "BU ACI İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINDA YAŞIYOR"

Etkinlikte konuşan Tugay, Kerbela'da yaşananların üzerinden yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen insanlığın ortak hafızasında ve vicdanında yaşamaya devam ettiğini söyledi. Başkan Tugay, "Bugün hala vicdanlarımızın kabul edemediği büyük bir acı olarak yaşamaya devam ediyor. Hepimiz, kimi zaman zihinde, kimi zaman yürekte, kimi zaman inançta birbirimize bağlı olduğumuzu hissediyoruz. O güzel insanların böylesine büyük bir zulümle incitilmiş olması, onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyla birlikte kabul edemediğimiz bir acıya dönüşüyor" dedi.

"İYİLİĞİ VE DOĞRULUĞU ANIYORUZ"

Muharrem ayının aynı zamanda ortak değerleri hatırlamak anlamına geldiğini ifade eden Başkan Tugay, "Bu acıyı biraz susuz kalarak, biraz aç kalarak, biraz da yası içimizde hissederek yaşamaya çalışıyoruz. Ardından bir aşure pişiriyoruz. O aşurede de yine biz iyiliği arıyoruz, doğruluğu arıyoruz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi dost kapılarını arıyoruz. Çünkü doğruluk, dost kapısıdır" diye konuştu.

"DOĞRUNUN YANINDA DURUN"

Bu tür buluşmaların yalnızca ortak acıları paylaşmak için değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları yeniden hatırlamak için de önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Doğruluğun yenilmemesi için mücadeleden vazgeçmedik. Yanlışın önünde asla eğilmeyeceğiz. Ölümse ölüm de bizim, cansa can da bizim. Ama doğruluksa o doğruluk da bizim" dedi.

Kerbela'da zulme karşı direnenlerin bugün de insanlığa yol gösterdiğini söyleyen Başkan Tugay, "Önemli olan, tarafınızı belli etmeniz, doğrunun yanında olmanızdır. Gerisini Allah bilir" diye konuştu.

ÇELİK: "ZULME KARŞI ADALETİ SAVUNACAĞIZ"

Bornova Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Cemevi Başkanı Barış Çelik, muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil, aynı zamanda hakikat, adalet ve direnişin simgesi olduğunu söyledi. Kerbela'nın insanlık vicdanında hala kanayan bir yara olduğunu dile getiren Çelik, "İmam Hüseyin, iktidarın ve zulmün karşısında boyun eğmeyerek bizlere büyük bir miras bırakmıştır. O, canını kurtarmayı değil, insanlığın onurunu korumayı seçmiştir" ifadelerini kullandı.

Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yılının yaklaştığını anımsatan Çelik, "Kerbela ile Sivas arasında yüzyıllar vardır ancak zulmün dili değişmemiştir. Değişmeyen bir başka şey ise mazlumların direnişi ve hakikat mücadelesidir. Aşure; farklı inançların, kimliklerin ve kültürlerin eşit ve özgür bir yaşamda buluşmasını ifade eder. Aşure paylaşmaktır, dayanışmadır, birlik ve kardeşliğin sembolüdür. Bizler de ayrımcılığa karşı eşitliği, savaşa karşı barışı, nefrete karşı sevgiyi ve zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program, deyişlerin seslendirilmesi ve aşure lokmasının paylaşılmasıyla sona erdi.