Başkan Tuncer, Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliğine Katıldı

Güncel

(MERSİN)- Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Mezitli Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören kız çocuklarıyla birlikte, "Gelecekteki Ben" sergisine katıldı. Başkan Tuncer, kız çocuklarının gelecekteki başarıları için tüm imkanları seferber edeceklerini vurgulayarak, "Her kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebileceği eşit ve güçlü bir dünya için yanlarındayız" dedi.

Başkan Tuncer, sergi sırasında yaptığı konuşmada, "Her kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebileceği eşit ve güçlü bir dünya için yanlarındayız. Kız çocuklarının her alanda kendilerini ifade edebileceği bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" dedi. Tuncer, ayrıca son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekti ve bu konularda farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Kız çocuklarının hak ettiği eşit ve adil bir dünya için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Tuncer, Mezitli Belediyesi olarak her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi.