Başkan Tuncer, Mahalle Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

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(MERSİN) - Fındıkpınarı ve Kuzucubelen mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlere aktardı.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Tuncer, Fındıkpınarı ve Kuzucubelen'de vatandaşlarla buluştu. Ziyarette mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Tuncer, mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

Fındıkpınarı Mahallesi'nde hizmete açılan Kıyafet Evi'ni de ziyaret eden Başkan Tuncer, kıyafet evinin dezavantajlı vatandaşlar için önemli bir hizmet olduğunu belirtti. Başkan Tuncer, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, sosyal belediyeciliği artırmak adına bu tür projeleri önemsiyoruz. Kıyafet Evi, sadece Fındıkpınarı'nda değil, çevre köylerden gelen vatandaşlarımıza da hizmet verecek" dedi.

Fındıkpınarı Mahalle Muhtarı ise "Belediyemizle iş birliği içinde mahallemize önemli hizmetler kazandırıyoruz. Kıyafet Evi de bunlardan biri. Desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak taleplerini dinleyen Başkan Tuncer, "Mezitli'nin her mahallesine eşit hizmet götürmek önceliğimiz. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak. Halkımızın her ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz" diye konuştu.