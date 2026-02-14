Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi

14.02.2026 13:46  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şoför esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve ulaşım sektöründe profesyonel bir model geliştireceklerini açıkladı. Başkan, 2026 yılına kadar Adıyaman'ın depremin izlerini büyük ölçüde sileceğini belirtti.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Tutdere, "Bu kent düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna devam edecek. Biz bu mücadeleyi halkımızla omuz omuza sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır ve belediye meclis üyeleriyle birlikte şoför esnaf kooperatiflerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak S.S. Esentepe Minibüs Otobüs ile Yolcu Taşıma Kooperatifi ve ardından S.S. 15 Nolu Hastane Minibüs Kooperatifi yönetimi ve üyeleriyle buluşan Tutdere, esnafın sorunlarını yerinde dinledi. Sorunların farkında olduklarını belirten Tutdere, esnafın evine huzurla ekmek götürebilmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

"Profesyonel bir ulaşım modelini hayata geçireceğiz"

Adıyaman'ın deprem sonrası demografik ve yapısal bir değişim geçirdiğine dikkat çeken Başkan Tutdere, İndere ve Örenli gibi yeni yerleşim alanlarıyla birlikte ulaşım ağının yeniden dizayn edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ulaşım sektöründeki ekonomik dar boğazı aşmak için hazırlanan raporu da paylaşan Tutdere, "Adıyaman'daki kooperatiflerimizin bir araya gelerek güç birliği yapması, hem halkımıza daha kaliteli hizmet sunulması hem de esnafımızın kazancının korunması adına en doğru modeldir. Esentepe Kooperatifimiz bu konuda tam destek verdi. Şimdi diğer paydaşlarımızla görüşerek, herkesin hakkının korunduğu, profesyonel bir ulaşım modelini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana "halkçı belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Tutdere, kentin dinamikleri ve STK'ler ile ortak yönetim vurgusu yaptı. Adıyaman'ın 2026 yılı sonuna kadar depremin izlerini büyük ölçüde silmiş bir şehir olacağını belirten Tutdere, "Bu kent düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna devam edecek. Biz bu mücadeleyi halkımızla omuz omuza sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Adıyaman, Politika, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:29:50. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.