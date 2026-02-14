Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Şoför Esnafıyla Bir Araya Geldi

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentteki şoför esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Tutdere, "Bu kent düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna devam edecek. Biz bu mücadeleyi halkımızla omuz omuza sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır ve belediye meclis üyeleriyle birlikte şoför esnaf kooperatiflerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak S.S. Esentepe Minibüs Otobüs ile Yolcu Taşıma Kooperatifi ve ardından S.S. 15 Nolu Hastane Minibüs Kooperatifi yönetimi ve üyeleriyle buluşan Tutdere, esnafın sorunlarını yerinde dinledi. Sorunların farkında olduklarını belirten Tutdere, esnafın evine huzurla ekmek götürebilmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

"Profesyonel bir ulaşım modelini hayata geçireceğiz"

Adıyaman'ın deprem sonrası demografik ve yapısal bir değişim geçirdiğine dikkat çeken Başkan Tutdere, İndere ve Örenli gibi yeni yerleşim alanlarıyla birlikte ulaşım ağının yeniden dizayn edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ulaşım sektöründeki ekonomik dar boğazı aşmak için hazırlanan raporu da paylaşan Tutdere, "Adıyaman'daki kooperatiflerimizin bir araya gelerek güç birliği yapması, hem halkımıza daha kaliteli hizmet sunulması hem de esnafımızın kazancının korunması adına en doğru modeldir. Esentepe Kooperatifimiz bu konuda tam destek verdi. Şimdi diğer paydaşlarımızla görüşerek, herkesin hakkının korunduğu, profesyonel bir ulaşım modelini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana "halkçı belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Tutdere, kentin dinamikleri ve STK'ler ile ortak yönetim vurgusu yaptı. Adıyaman'ın 2026 yılı sonuna kadar depremin izlerini büyük ölçüde silmiş bir şehir olacağını belirten Tutdere, "Bu kent düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna devam edecek. Biz bu mücadeleyi halkımızla omuz omuza sürdüreceğiz" dedi.