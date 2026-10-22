Başkan Tutdere, UNDP Temsilcisi Merino ile Adıyaman\'ın yeniden yapılanmasını görüştü

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino'yu ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman'ın yeniden yapılanma süreci ve ortak projeler ele alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görüşmeye dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Monica Merino'yu ziyaret ettik. Görüşmemizde; Adıyamanımızın yeniden yapılanma süreci, yerel kalkınma hedeflerimiz ve hayata geçireceğimiz ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri ve şehrimizin kalkınma sürecine verdikleri değerli katkılar için Sayın Merino'ya ve UNDP Türkiye ekibine şükranlarımı sunuyorum."