Başkan Ünlü'den Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Ünlü'den Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 11:26
Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, huzur ve paylaşım dileğinde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ünlü, mesajında, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bu mübarek bayramın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve saygıya bıraktığı anlamlı günlerden biri olduğunu belirten Ünlü, bu özel günlerin sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diledi.

Bayramda bir araya gelmenin ve ihtiyaç sahiplerini unutmamanın önemine vurgu yapan Ünlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Marmarisli hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayram sevincini hep birlikte, kardeşlik içinde paylaşmayı diliyorum."

"Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız"

Marmaris Belediyesi olarak bayram süresince temizlik, zabıta ve fen işleri gibi hizmet birimlerinin kesintisiz olarak görev başında olacağını aktaran Ünlü, ilçedeki tatil hazırlıklarına ve çevre temizliğine ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Tertemiz denizimiz, eşsiz doğamız ve zengin kültürel mirasımızla bu yaz da misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Kıymetli yurttaşlarımız ve misafirlerimizden de çevremize, denizimize ve ormanlarımıza karşı hassas olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
