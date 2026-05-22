Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Belediye Personeli ile Bayramlaştı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı öncesi belediyenin tüm birimlerini ve sahada görev yapacak personeli ziyaret etti. Personelin bayramını kutlayan Ünlüce, "Hangi birimde çalışırsanız çalışın, sizler bu büyük ailenin çok değerli birer üyesisiniz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye personeli ve sahada görev yapacak ekiple bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ziyaret programında Başkan Ünlüce'ye Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, ESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Solak ile Genel Sekreter Yardımcıları Nergiz Abacı, Metin Bükülmez ve Korhan Koyuncu eşlik etti. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ESKİ Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile ESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nda personelle buluşan Ünlüce, ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım, Tarımsal Hizmetler, İtfaiye ile Zabıta Dairesi başkanlıklarında çalışanlarla bir araya geldi. Program, belediye merkez binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreniyle son buldu.

"BİRLİKTE MUTLU, HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Bayram boyunca ulaşımdan otoparklara kadar tüm hizmetlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirten Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Özellikle bayram boyunca görev başında olacak itfaiye, zabıta ve sahada çalışan birimlerimizin canını sıkacak hiçbir olumsuzluk yaşanmamasını, bayramın Eskişehir'de huzur, sakinlik ve keyif içinde geçmesini temenni ediyorum. Bizler, bu şehirde yaşayan bir milyon insanın daha refah, daha konforlu, daha huzurlu ve daha mutlu yaşaması için yürütülen bu büyük hizmet sürecinin birer parçasıyız. Birimler değişebilir, ancak nerede çalışırsanız çalışın, sizler bu büyük ailenin çok değerli birer üyesisiniz. Tüm çalışma arkadaşlarımın bayramını bir kez daha kutluyor; sevdiklerinizle ve ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."