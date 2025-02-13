Başkan Ünlüce, Kırsal İlçelerin Kalkınması İçin Muhtarlarla Toplandı - Son Dakika
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Başkan Ünlüce, Kırsal İlçelerin Kalkınması İçin Muhtarlarla Toplandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler ilçesinin mahalle muhtarları ile bir araya gelerek kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaptı ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarını dile getirdi.

13.02.2025 14:49  Güncelleme: 16:03
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çifteler ilçesinin mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kırsal ilçelerin kalkınmasının çok önemli olduğunu söyleyen Ünlüce, "Kırsalı canlandırmak, eğitim, tarım- hayvancılık, sosyal hayat ve istihdam konusunda ilçelerimizi güçlü tutmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Çifteler ilçesinde görev yapan muhtarlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda Ünlüce'ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve bürokratlar eşlik etti.

Mahalle muhtarları ile sürekli iletişimde olup, vatandaşların ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Ünlüce, "Kırsal ilçeleri geleceğimiz açısından çok önemli. Kırsalı canlandırmak, eğitim, tarım- hayvancılık, sosyal hayat ve istihdam konusunda ilçelerimizi güçlü tutmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Kırsal İlçelerin Kalkınması İçin Muhtarlarla Toplandı - Son Dakika

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