Başkan Ünlüce, Mahmudiye Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, sorunların çözümü için muhtarlarla ortak hareket edeceklerini söyledi.

Mahmudiye ilçesinde bulunan mahallelerin muhtarları, Başkan Ünlüce ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Ünlüce'ye, EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti.

Başkan Ünlüce, Eskişehir'deki muhtarlarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, muhtarların tek tek taleplerini dinledi. Kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin katlanarak arttığını belirten Başkan Ünlüce, "Eskişehir'imizi, Mahmudiye'mizi ve diğer ilçelerimizi daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Muhtarlar da Ünlüce'ye gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için teşekkür ederek, görevinde üstün başarılar diledi.