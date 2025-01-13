Başkan Ünlüce, Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerle Buluştu

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, okuma yazmayı öğrenerek kendisine tebrik kartı gönderen Milli İrade İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Milli İrade İlköğretim Okulu 1-C sınıfı öğrencileri ile buluştu. Minikleri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Ünlüce, okuma yazma öğrendikten sonra ilk kez tebrik kartlarını hazırlayan öğrencilere teşekkür etti.

"Sayın Başkanım Ayşe Ünlüce yeni yılınızı kutluyorum. Artık okuyorum yazıyorum. Milli İrade İlkokulu 1/C Sınıfı" yazılı kartları alınca çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Her harfin, her cümlenin çocuklarımızı bilgiye ve hayallerine götüren bir köprü olacağına inanıyor, okuma yazma yolculuğuna adım atan çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Minik öğrenciler Başkan Ünlüce'ye merak ettikleri soruları yönelterek sohbet ederken, çizdikleri resimleri ve yazdıkları notları da hediye ettiler.