Başkan Ünlüce: Umutlarımızı Kaybetmeyeceğiz - Son Dakika
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Başkan Ünlüce: Umutlarımızı Kaybetmeyeceğiz

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini ziyaret ederek ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi ve umudun önemine vurgu yaptı.

02.02.2025 12:09  Güncelleme: 13:13
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(ESKİŞEHİR)- Çamlıca kapalı pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, "Zor günlerden geçiyoruz, pazar çantaları eskisi gibi dolmuyor ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Kimse umudu kesmesin ki güzel günler çok yakında" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Başkan Ünlüce, Çamlıca Kapalı Pazar Yerini ziyaret etti. Ziyarette Ünlüce'ye Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı eşlik etti.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Ünlüce, onların taleplerini dinledi. Ekonomik kriz nedeniyle karamsar olduğunu dile getiren bir vatandaşa moral veren Ünlüce, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ünlüce, vatandaşların ekonomik krizden her geçen gün daha fazla etkilendiğini belirterek, "Saha ziyaretlerimizde hemşehrilerimizin yaşadığı zorlukları bizzat görüyoruz. Moraller bozuk, insanlar artık ülkede bir şeylerin değişmesini istiyor. Buna rağmen yüzünden gülümsemesi eksik olmayan, bizleri içtenlikle karşılayan tüm Çamlıcalılara teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz, pazar çantaları eskisi gibi dolmuyor ama umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. Umut sensin, umut benim, umut hepimiziz. Kimse umudu kesmesin ki güzel günler çok yakında" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Politika, Çamlıca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce: Umutlarımızı Kaybetmeyeceğiz - Son Dakika

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