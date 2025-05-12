Başkan Ünsal'dan Karşıyaka Spor Kulübü'ne Destek Ziyareti

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde Karşıyaka Spor Kulübü yönetimini ve futbolcularını ziyaret etti. Kulüp Başkanı İlker Ergüllü ile tesisi gezen, sporcular ve teknik ekiple bir araya gelen Ünsal, "Bu sene inşallah bir üst lige yükseleceğiz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Başkan Ünsal ve Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ne konuk oldu. KSK Başkanı İlker Ergüllü, kulüp yöneticileri ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Ünsal, futbol takımının antrenmanını takip etti. Ünsal, Bursaspor galibiyetiyle 3. Lig 1. Grup'u ikinci sırada bitirerek doğrudan grup finaline yükselen takımı tebrik etti.

Yeşil kırmızılı ekibin play-off müsabakalarını da başarıyla tamamlayarak 2. Lig'e çıkacağına yürekten inandığını vurgulayan Ünsal, "Bursaspor karşısında çok güzel bir galibiyet aldınız, bizleri gururlandırdınız. Tüm Karşıyakalılar size güveniyor. Bu sene inşallah bir üst lige yükseleceğiz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ben bir Karşıyakalı olarak Kaf Sin Kaf'a yürekten bağlı bir insanım. Karşıyaka Belediyesi olarak da Kulübümüz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kulübe sonuna kadar sahip çıkan Başkanımız İlker Ergüllü'nün ve kulübümüzün her zaman yanındayız" diye konuştu.

Ergüllü de "Belediye Başkanımız Sayın Yıldız Ünsal'a, play-off finalleri öncesindeki değerli ziyareti için teşekkür ediyorum. Kendisini tesislerimizde konuk etmekten mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.