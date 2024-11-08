Başkan Uysal'dan Oğlu Efe için Teşekkür Mesajı

Güncel

(ANKARA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Oğlu Efe Uysal'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal sosyal medya hesabı üzerinden Oğlu Efe Uysal'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Uysal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."