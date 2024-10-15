Başkan Uysal, Kadın Kooperatiflerinin İhtiyaçlarına Dikkat Çekti

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ege Kadın Kooperatifi ve GASE Gıda ve Fidancılık'ın Küçükköy'deki bahçelerinde düzenlediği aronya meyvesi hasadına katıldı. Başkan Uysal, kooperatiflerin en büyük ihtiyacının soğuk hava ve paketleme tesisleri olduğunu belirterek, "Bundan sonrasında da bir ihracat ajansı oluşturmak şart" dedi.

Başkan Uysal, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve eşi Korkuteli Esnaf ve Sanayi Kredi ve Kefaret Kooperatif Başkanı Hasan Can Caran ile Ege Kadın Kooperatifi ve GASE Gıda ve Fidancılık'ın Küçükköy'deki bahçelerinde düzenlediği aronya hasadına katıldı. Birçok hastalığa karşı potansiyel güç olarak kabul edilen aronya meyvesi hasadının ardından Başkan Uysal, İspanya, Hollanda gibi ülkelerin kooperatifleri ve üretici birliklleriyle çalışarak tarımda başarılı olduklarını dile getirdi. Türkiye tarımının buna ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uysal, kadın kooperatiflerinin ise başarılı bir üretim zinciri oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Uysal, "Kadın kooperatiflerinin mevcut üretiminin seri, standart hale dönüşmesini teşvik etmek, ürün devamlılığı ve sürdürülebilirlik sağlamak, soğuk hava ve paketleme tesisleri ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Bundan sonrasında da bir ihracat ajansı oluşturmak şart" diye konuştu.