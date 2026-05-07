Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Başarılı Sporcuları Makamında Ağırladı

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar elde eden sporcuları makamında ağırladı. Çiçek, "Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onların yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Başkan Bozkurt ile Tenis Kulübü sporcuları Mavi Asya Yıldırım, Elisa İnce ve Güneş Bulut'un Başkan Vekili Çiçek'e gerçekleştirdiği ziyarette sporculara antrenörleri de eşlik etti.

Çiçek, farklı turnuva ve organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Manavgat'ın adını duyuran sporcuları tek tek tebrik ederek, başarı belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Çiçek, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek, "Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onların yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle gençlerimizin sporda da en iyi imkanlara sahip olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.