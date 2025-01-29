Başkan Yalım'dan İsmail Güneş'e Tepki: 'Vatandaşı Kandırıyorsunuz' - Son Dakika
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Başkan Yalım'dan İsmail Güneş'e Tepki: 'Vatandaşı Kandırıyorsunuz'

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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in iş yeri açma ruhsatı bedelinin yüzde 1100 arttığı iddialarını reddetti. Yalım, küçük esnaf için ruhsat bedelinin daha uygun olduğunu belirtti ve eleştirilerine yanıt verdi.

29.01.2025 09:49  Güncelleme: 11:00
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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in Uşak'ta iş yeri açma ruhsatı bedelinin yüzde 1100 artışla 6 bin TL'den 70 bin TL'ye yükseltildiği iddiasına ilişkin "Kulaktan dolma bilgilerle vatandaşı kandırıyorsunuz. Vatandaşımız siz gibilere fırsat vermeyecektir" dedi. Yalım, 50 metrekare iş yeri olan küçük esnafın ortalama bin 500 ile bin 800 TL arasında iş yeri açma ruhsat bedeli ödeyeceğini belirten Yalım, "Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alıyoruz" diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, AK Parti Milletvekili İsmail Güneş'in iş yeri açma ruhsatı bedelinin yüzde 1100 artışla 6 bin TL'den 70 bin TL'ye yükseltildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yalım, şunları söyledi:

"Sayın İsmail Güneş demiş ki, Uşak'ta iş yeri açma ruhsatı bedeli yüzde 1100 artışla 6 bin TL'den 70 bin TL ye yükselmiş ve esnaf afaki zamlarla karşılaşmış gibi açıklama yapmış ve asılsız iddialarda bulunmuş. Buradan Sayın İsmail Güneş'e ve kendisini basın mensubu olarak tanıtan şahıslara sesleniyorum: Kulaktan dolma bilgilerle vatandaşı kandırıyorsunuz. Vatandaşımız siz gibilere fırsat vermeyecektir. Biz vatandaşımızın daima yanındayız. Sayın İsmail Güneş'in partisinden olan, önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın zamanından bize 1 milyar 275 milyon TL borç kaldı. Ayrıca merkezi hükümet 2025 Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 66-67 milyon TL'mizi kesti. Onlar vatandaşı mağdur etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim işimiz ise belediyeyi en iyi şekilde yönetmek. Ben gerçekleri açıklayayım ve gerisini vatandaşımızın takdirine bırakayım. Ben rakamlarla konuşurum.

Çok kazanandan çok az kazandan az vergi alıyoruz. 50 metrekare iş yeri olan küçük esnafımız 2025 yılında ortalama bin 500 ile bin 800 TL arasında iş yeri açma ruhsat parası ödeyecek. İsmail Güneş'in dediği gibi 60-70 bin TL değil. Belediyemize gelir lazım ve bu geliri nerelerden elde ettiğimizi sizlere açıklamasını yapayım, sarraflardan 50 bin TL, akaryakıt istasyonlarından, beton santrallerinden ve zincir marketlerden 500 bin TL, banka şubelerinden ise 1 milyon TL alıyoruz. Biz daima adil uygulamalarla esnafımızın yanındayız. Geçmiş dönemin bıraktığı tüm borçları ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Yalım'dan İsmail Güneş'e Tepki: 'Vatandaşı Kandırıyorsunuz' - Son Dakika

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