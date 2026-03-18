Başkan Yazıcıoğlu'ndan Gece Ziyaretleri

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, sahada yönetim anlayışını gece saatlerinde de sürdürüyor.

Belediyeden yazılı açıklamaya göre, gündüz programlarının ardından mesaisine ara vermeden devam eden Başkan Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretlerini gece saatlerine de taşıyarak vatandaşlarla temas kuruyor.

Mahalle mahalle gerçekleştirilen ziyaretlerde muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaları inceleyen Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda son gece mesaisini Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştiren Yazıcıoğlu, mahalle muhtarı Yücel Yazıcı, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle sokaklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Mahallede ihtiyaç duyulan çalışmaları değerlendirerek 2026 yılı çalışma planına dahil eden Yazıcıoğlu, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimde erişilebilirlik ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımız için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan, ayırmadan ayrıştırmadan canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.