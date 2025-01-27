Başkan Yeğin, Mirac Kandili'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra'da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara kandil simidi ikram eden Başkan Yeğin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, Mirac Kandili dolayısıyla Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra'da vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Yeğin, "Kandiller, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel sembollerindendir. Mirac Kandili'nin Sancaktepe halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi. Bu anlamlı gecede halkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yeğin, "Bu özel günler, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor" diye konuştu.

Belediyenin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara kandil gecesinin manevi havasını yaşatmayı amaçladı.