Başkan Yeğin, Mirac Kandili'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Yeğin, Mirac Kandili'nde Vatandaşlarla Buluştu

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Mirac Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, kandil simidi ikram etti ve birlik mesajları verdi.

27.01.2025 09:36  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Mirac Kandili dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra'da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara kandil simidi ikram eden Başkan Yeğin, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, Mirac Kandili dolayısıyla Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra'da vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Yeğin, "Kandiller, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel sembollerindendir. Mirac Kandili'nin Sancaktepe halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi. Bu anlamlı gecede halkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yeğin, "Bu özel günler, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor" diye konuştu.

Belediyenin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara kandil gecesinin manevi havasını yaşatmayı amaçladı.

Kaynak: ANKA

Sancaktepe Belediye, Kandil Simidi, Etkinlikler, Alper Yeğin, Sancaktepe, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Yeğin, Mirac Kandili'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yeğin, Mirac Kandili'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.