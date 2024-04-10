Başkan Yeğin, Sancaktepe'de vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Yeğin, Sancaktepe'de vatandaşlarla bayramlaştı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlarla buluştu. Kahvaltı programında vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Yeğin, Sancaktepelilerle tek tek bayramlaştı.

10.04.2024 19:28  Güncelleme: 19:49
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Başkan Yeğin, Sancaktepe'de vatandaşlarla bayramlaştı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ramazan Bayramının ilk gününde vatandaşlarla buluştu. Kahvaltı programında vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Yeğin, Sancaktepelilerle tek tek bayramlaştı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Alper Yeğin, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlarla bayramlaşmak amacıyla kahvaltı programında buluştu. Sancaktepe Belediye Binası yanında bulunan Meydan Park'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yeğin, kahvaltı programının ardından vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Sancaktepeli vatandaşlara seslenen Başkan Yeğin, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Programda konuşan Başkan Yeğin, "Bayramınızı tebrik ediyorum, Allah nice bayramlara birlikte, sevdiklerimiz ve çocuklarımızla kavuşmayı nasip etsin. İnşallah her günümüz bayram gibi geçer. Güzel günler geçiriyoruz, inşallah daha güzelleri gelecek. Toplumun tamamına hizmet edecek, toplumun birlikteliği ve huzuru için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bugünkü toplanma amacımız da tam olarak bu. Bir bayram sabahı toplumun bütün kesimleri ile bugün bir aradayız. Bugün bayram, Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele edeceğiz. Sancaktepe Belediyesi'nin Kent Meydanı'ndayız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Sancaktepe'nin gelecek 5 yılını, 10 yılını, 25 yılını planlayacağız. Sancaktepe Belediyesi aslında sizlerin. Sancaktepe Belediyesi sizin eviniz. Biz çok iş yapmaya geldik. Bu binanın girişinden en üst kattaki makam odasına kadar her yeri halkındır. Halka açık bir belediye binası olacak. Sorunlarınızı Belediye Başkanının makamında konuşabileceğiniz bir belediye binası olacak. Bir belediye hizmeti noktasında hizmetin gecikmesi, hizmetin size ulaşması ve çözümü noktasında sorun yaşarsanız ikinci defa geleceğiniz yer belediyenin dördüncü katındaki başkanlık odası olsun. Sorunlarınızı bizlerle paylaşın, sorunlarınızı çözmek için 2 bin 750 kişilik yol arkadaşımız var. Büyük Sancaktepeli bayramlaşmasına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkan Yeğin, Sancaktepe'de vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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