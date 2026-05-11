Efeler'de Çay İkramı Uygulaması, Dayanışma Hareketine Dönüştü

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından yaşama geçirilen çay ikramı uygulaması, kısa sürede ilçede genelinde örnek bir dayanışma hareketine dönüştü.

Yetişkin'in tüm giderlerini kendi cebinden karşılayarak başlattığı ücretsiz çay ikramı uygulaması, Uğur Mumcu Parkı'nda dayanışma projesine dönüştü. Yüzlerce vatandaş, uygulamaya katkıda bulunmak için çay bağışında bulunuyor. Özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşların faydalandığı uygulamaya destek olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Vatandaşlar, çay ikramı noktasında oluşan samimi ortamın insanların bir araya gelmesini sağladığı, dayanışma kültürünü güçlendirdiği ve kentte ortak bir aidiyet duygusu oluşturduğunu belirtti.