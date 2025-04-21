Başkan Yıldırım, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti İl Başkanlığınca başlatılan "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı Ümraniye'de yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi Hacı Arif Şimşek Parkı'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Vatandaşların önerilerini dinleyerek, sorularını cevaplayan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, çözüm odaklı belediye anlayışıyla vatandaşların hizmetinizde olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatarak, "Sorunları yerinde tespit ediyor, önerilerini not alıyoruz. Çözüm odaklı belediye anlayışımızla her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Programa, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, belediye başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri de katıldı.