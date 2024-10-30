Başkan Zencirci, Yangın Söndürme Çalışmalarına Katıldı

Güncel

(AYDIN)- Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Ekim programını yarıda keserek, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Zencirci, "Büyükşehir İtfaiye ekiplerimizin çalışmalarıyla söndürülen yangında herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Ekim programını yarıda kesti, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının söndürme çalışmalarına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Başkan Zencirci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak hane sahipleriyle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz"

Zencirci, "Hıdırbeyli Mahallemizde meydana gelen yangın sebebiyle olay yerindeydik. Büyükşehir İtfaiye ekiplerimizin çalışmalarıyla söndürülen yangında herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz oldu. Hane sahibi Kaya ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.