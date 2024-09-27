Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı\'nın kızı hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen çiftlikte attan düşmüş, yaralanması sonucu tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede olan genç kadın, hayatını kaybetti.

27.09.2024 15:46  Güncelleme: 16:23
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı yaşam mücadelesini kaybetti

1,5 YILDIR TEDAVİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.

Belediye başkanının attan düşüp yaralanan kızı yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hilmi aytürk:
    Allah rahmet eylesin. 45 1 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Imamoglu'nun kizi attan dusup vefat etse demedigini birakmazlardi siyasal islamcilar, zaten bu "haber" sitesinde baskanin partisi yazmiyorsa anla ki ekepe. Partinin adini dogru yazinca da sansur yiyoruz, habercilikleri bu iste. Allah rahmet eglesin herkes de anlasin boyle seylerde iki yuzluluk yapilmamasi gerektigini yorum yaparken 9 21 Yanıtla
    Taşkın Karakuş:
    Ve beyin koşarak kaçar 3 1
  • Ademdeger:
    Allah rahmet eylesin başkanım mekanı cennet olsun inssallah 29 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun yazık çok güzel ve geçmiş ailesine başsağlığı sabırlar versin 20 0 Yanıtla
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