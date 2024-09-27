Isparta Belediye Başkanı\'nın kızı hayatını kaybetti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşüp beyin kanaması geçiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü. Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.
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