Isparta Belediye Başkanı\'nın kızı hayatını kaybetti

Batu Gun:

Imamoglu'nun kizi attan dusup vefat etse demedigini birakmazlardi siyasal islamcilar, zaten bu "haber" sitesinde baskanin partisi yazmiyorsa anla ki ekepe. Partinin adini dogru yazinca da sansur yiyoruz, habercilikleri bu iste. Allah rahmet eglesin herkes de anlasin boyle seylerde iki yuzluluk yapilmamasi gerektigini yorum yaparken

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